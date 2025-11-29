Рустем Умеров возглавит делегацию на мирных переговорах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав делегации на переговорах по "мирному плану" США. Следовательно, вместо Андрея Ермака делегацию возглавит Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

Об этом говорится в указе президента №869/2025.

Реклама

Читайте также:

Итак, согласно указу президента, вместо Андрея Ермака делегацию на переговорах по миру возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Кроме него, в делегацию вошли:

Бевз Александр Александрович — советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины;

Буданов Кирилл Алексеевич — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Гнатов Андрей Викторович — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Иващенко Олег Иванович — председатель Службы внешней разведки Украины;

Кислица Сергей Олегович — первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Острянский Евгений Викторович — первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Поклад Александр Валентинович — заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Скибицкий Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Скриншот указа Зеленского/сайт президента

Ранее мы информировали, что 29 ноября украинская делегация отправилась на переговоры в Соединенные Штаты Америки.

Также мы сообщали, что Буданова и Малюка назвали лучшими возможными переговорщиками от Украины.