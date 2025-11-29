Рустем Умеров возглавит делегацию на мирных переговорах

Делегацию на мирных переговорах возглавит Умеров – указ
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав делегации на переговорах по "мирному плану" США. Следовательно, вместо Андрея Ермака делегацию возглавит Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.
Об этом говорится в указе президента №869/2025.
Кроме него, в делегацию вошли:
- Бевз Александр Александрович — советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины;
- Буданов Кирилл Алексеевич — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Гнатов Андрей Викторович — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
- Иващенко Олег Иванович — председатель Службы внешней разведки Украины;
- Кислица Сергей Олегович — первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Острянский Евгений Викторович — первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Поклад Александр Валентинович — заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Скибицкий Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
