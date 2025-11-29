Рустем Умєров очолить делегацію на мирних переговорах

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

Президент України Володимир Зеленський змінив склад делегації на перемовинах щодо "мирного плану" США. Відтак, замість Андрія Єрмака делегацію очолить Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров.

Про це йдеться в указі президента №869/2025.

Отже, згідно з указом президента, замість Андрія Єрмака делегацію на переговорах щодо миру очолить секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Крім нього, до делегації увійшли:

Бевз Олександр Олександрович — радник Кабінету президента України Офісу президента України;

Буданов Кирило Олексійович — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Гнатов Андрій Вікторович — начальник Генерального штабу Збройних сил України;

Іващенко Олег Іванович — голова Служби зовнішньої розвідки України;

Кислиця Сергій Олегович — перший заступник міністра закордонних справ України;

Острянський Євгеній Вікторович — перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Поклад Олександр Валентинович — заступник голови Служби безпеки України;

Скібіцький Вадим Васильович — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Скриншот указу Зеленського/сайт президента

