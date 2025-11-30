Відео
Головна Новини дня В США розпочалися перемовини щодо миру в Україні

В США розпочалися перемовини щодо миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 15:47
В США розпочалися переговори щодо закінчення війни в Україні
Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров. Фото: Getty Images

У неділю, 30 листопада, розпочалися перемовини між делегаціями України та США щодо закінчення повномасштабної війни. Мовитиметься про кроки для досягнення справедливого та сталого миру.

Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров у Telegram.

Читайте також:

В США стартували переговори щодо закінчення війни в Україні

"У Сполучених Штатах вже розпочалася зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення достойного миру", — поінформував Умєров.

Крім того, він додав, що перебуває на постійному звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським.

"Маємо чіткі директиви та пріоритети — захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки", — наголосив секретар РНБО.

Також Умєров зазначив, що делегація доповідатиме президенту України за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

Раніше ми інформували, що 29 листопада українська делегація вирушила на перемовини до Сполучених Штатів Америки.

Також ми повідомляли, що делегацію на перемовинах у США щодо миру очолив Рустем Умєров.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
