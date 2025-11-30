США стремятся согласовать с Украиной два важных пункта

США хотят согласовать с Украиной два ключевых вопроса — СМИ
В воскресенье, 30 ноября, представители США во время встречи с украинской делегацией в Майами стремятся утвердить два ключевых вопроса. Речь идет о территории и гарантиях безопасности.
Об этом информирует издание Axios.
Украина и США могут согласовать два важных вопроса
По информации Axios, 30 ноября Соединенные Штаты Америки во время переговоров с украинской делегацией в Майами хотят утвердить два ключевых вопроса — относительно территорий и гарантий безопасности.
Отмечается, что во время переговоров в Женеве в минувшее воскресенье Украина и США достигли принципиального согласия по всем вопросам, кроме двух: территории и гарантии безопасности.
Американский чиновник на условиях анонимности сказал Axios, что Белый дом стремится устранить разногласия по этим двум вопросам в воскресенье.
"Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", — сказал чиновник.
Отметим, что украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым уже находится в Майами для встречи, которая состоится в частном гольф-клубе Shell Bay Стива Уиткоффа.
Напомним, что в воскресенье, 30 ноября, стартовали переговоры между представителями Украины и Америки.
Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время сегодняшней встречи с украинской делегацией удалось достичь прогресса.
Читайте Новини.LIVE!