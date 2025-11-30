Видео
Главная Новости дня США хотят согласовать с Украиной два ключевых вопроса — СМИ

Дата публикации 30 ноября 2025 18:27
США стремятся согласовать с Украиной два важных пункта
Представители делегаций Украины и США во время переговоров в воскресенье, 30 ноября. Фото: Reuters

В воскресенье, 30 ноября, представители США во время встречи с украинской делегацией в Майами стремятся утвердить два ключевых вопроса. Речь идет о территории и гарантиях безопасности.

Об этом информирует издание Axios.

По информации Axios, 30 ноября Соединенные Штаты Америки во время переговоров с украинской делегацией в Майами хотят утвердить два ключевых вопроса — относительно территорий и гарантий безопасности.

Отмечается, что во время переговоров в Женеве в минувшее воскресенье Украина и США достигли принципиального согласия по всем вопросам, кроме двух: территории и гарантии безопасности.

Американский чиновник на условиях анонимности сказал Axios, что Белый дом стремится устранить разногласия по этим двум вопросам в воскресенье.

"Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", — сказал чиновник.

Отметим, что украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым уже находится в Майами для встречи, которая состоится в частном гольф-клубе Shell Bay Стива Уиткоффа.

Напомним, что в воскресенье, 30 ноября, стартовали переговоры между представителями Украины и Америки.

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время сегодняшней встречи с украинской делегацией удалось достичь прогресса.

США переговоры Украина война в Украине мирный план мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
