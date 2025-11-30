Видео
Главная Новости дня Переговоры в США — Кислица ответил СМИ мемом с Усиком

Переговоры в США — Кислица ответил СМИ мемом с Усиком

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 21:39
Переговоры Украины и США - Сергей Кислица прокомментировал встречу мемом с Усиком
Сергей Кислица. Фото: Getty Images

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица оценил начало переговоров украинской делегации в США. А также удивил неожиданной реакцией на "сенсационные" заголовки СМИ о результате встречи.

Реакцией замминистра поделился в своем X в воскресенье, 30 ноября.

Читайте также:

Кислица высказался о переговорах в США

Участник делегации прежде всего отметил успешный старт переговоров украинской команды в Соединенных Штатах. Он отметил, что встреча была "очень интересной и конструктивной", а атмосфера способствовала потенциально прогрессивному результату.

"Это было хорошее начало текущей встречи. Очень интересная и пока конструктивная. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Замечательное руководство со стороны Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю отношение Джареда Кушнера и то, как он излагает свое видение", — написал Кислица.

Кислиця прокоментував переговори у США
Публикация Сергея Кислицы. Фото: скриншот с Х

Отдельно Кислица прокомментировал заявления СМИ о "сенсационном" результате первого этапа переговоров во Флориде. Заместитель министра ответил журналистам громким мемом с боксером Александром Усиком с фразой "Don`t push the horses", то есть "Не гоните лошадей".

"Одна вещь приходит в голову, когда я просматриваю некоторые "сенсационные" сообщения СМИ во время переговоров", — подписал видео Кислица.

Отметим, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что переговоры в Майами касаются возможных сроков выборов в Украине и обмена территориями между Киевом и Москвой. По словам американского чиновника, стороны также обсуждают ряд других нерешенных вопросов.

Также ранее стало известно, что США и Украина пытаются согласовать два ключевых вопроса, которые касаются территорий и гарантии безопасности.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио также высказался о переговорах и отметил о существенном прогрессе.

США Украина Сергей Кислица мирный план мирные переговоры
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
