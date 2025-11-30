Після переговорів в США Умєров зателефонував Зеленському — про що доповів

Умєров зателефонував Зеленському — розповів про перемовини у США
Секретар РНБО Рустем Умєров після переговорів у США зателефонував президентові Володимиру Зеленському. Чиновник доповів лідеру України про підсумки переговорів у Сполучених Штатах.
Про це Умєров написав у своєму Телеграм.
Що саме Умєров повідомив Зеленському
За словами секретаря РНБО, є суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною.
"Наші ключові цілі — безпека, суверенітет і надійний мир — залишаються незмінними й поділяються американською стороною", — повідомив Умєров.
Він наголосив, що попереду продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення.
Ми вже повідомляли, що Рустем Умєров дав свою першу оцінку переговорам з американцями щодо миру в Україні. Секретар РНБО заявив, що зустріч "була продуктивною та успішною".
Держсекретар США Марко Рубіо також прокоментував зустріч у Маямі. Американський чиновник заявив про прогрес у переговорах, хоча зазначив, що попереду ще багато роботи.
