Головна Новини дня Умєров зателефонував Зеленському — розповів про перемовини у США

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 23:19
Після переговорів в США Умєров зателефонував Зеленському — про що доповів
Рустем Умєров телефонує Зеленському. Фото: Рустем Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров після переговорів у США зателефонував президентові Володимиру Зеленському. Чиновник доповів лідеру України про підсумки переговорів у Сполучених Штатах.

Про це Умєров написав у своєму Телеграм.

Читайте також:

Що саме Умєров повідомив Зеленському

За словами секретаря РНБО, є суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. 
 
"Наші ключові цілі — безпека, суверенітет і надійний мир — залишаються незмінними й поділяються американською стороною", — повідомив Умєров. 
 
Він наголосив, що попереду продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення.

Ми вже повідомляли, що Рустем Умєров дав свою першу оцінку переговорам з американцями щодо миру в Україні. Секретар РНБО заявив, що зустріч "була продуктивною та успішною".

Держсекретар США Марко Рубіо також прокоментував зустріч у Маямі. Американський чиновник заявив про прогрес у переговорах, хоча зазначив, що попереду ще багато роботи.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні мирний план Рустем Умєров
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
