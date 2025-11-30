После переговоров в США Умеров позвонил Зеленскому — о чем доложил

Умеров позвонил Зеленскому — рассказал о переговорах в США
Секретарь СНБО Рустем Умеров после переговоров в США позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Чиновник доложил лидеру Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах.
Об этом Умеров написал в своем Телеграмм.
Что именно Умеров сообщил Зеленскому
По словам секретаря СНБО, есть существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной.
"Наши ключевые цели — безопасность, суверенитет и надежный мир - остаются неизменными и разделяются американской стороной", — сообщил Умеров.
Он подчеркнул, что впереди продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения.
Мы уже сообщали, что Рустем Умеров дал свою первую оценку переговорам с американцами по миру в Украине. Секретарь СНБО заявил, что встреча "была продуктивной и успешной".
Госсекретарь США Марко Рубио также прокомментировал встречу в Майами. Американский чиновник заявил о прогрессе в переговорах, хотя отметил, что впереди еще много работы.
