Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Умеров позвонил Зеленскому — рассказал о переговорах в США

Умеров позвонил Зеленскому — рассказал о переговорах в США

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 23:19
После переговоров в США Умеров позвонил Зеленскому — о чем доложил
Рустем Умеров звонит Зеленскому по телефону. Фото: Рустем Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров после переговоров в США позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Чиновник доложил лидеру Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах.

Об этом Умеров написал в своем Телеграмм.

Реклама
Читайте также:

Что именно Умеров сообщил Зеленскому

По словам секретаря СНБО, есть существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной.

"Наши ключевые цели — безопасность, суверенитет и надежный мир - остаются неизменными и разделяются американской стороной", — сообщил Умеров.

Он подчеркнул, что впереди продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения.

Мы уже сообщали, что Рустем Умеров дал свою первую оценку переговорам с американцами по миру в Украине. Секретарь СНБО заявил, что встреча "была продуктивной и успешной".

Госсекретарь США Марко Рубио также прокомментировал встречу в Майами. Американский чиновник заявил о прогрессе в переговорах, хотя отметил, что впереди еще много работы.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине мирный план Рустем Умеров
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации