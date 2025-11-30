Відео
Головна Новини дня Переговори України та США у Флориді завершено — деталі

Переговори України та США у Флориді завершено — деталі

Дата публікації: 30 листопада 2025 21:58
Переговори України та США завершено — що відомо
Переговори між українською та американською делегаціями у Маямі щодо завершення війни добігли кінця. Як повідомляють джерела, зустріч "біла жорсткою, але продуктивною".

Про це пише видання CNN.

Під час зустрічі сторони обговорили нові деталі мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, ключовими темами стало обмін територіями між Україною та Росією, а також забезпечення гарантій безпеки після завершення війни.

Новина доповнюється...

США Україна мирні переговори
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
