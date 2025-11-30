Переговори України та США завершено — що відомо

Переговори України та США у Флориді завершено — деталі
Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 21:58
Термінова новина
Переговори між українською та американською делегаціями у Маямі щодо завершення війни добігли кінця. Як повідомляють джерела, зустріч "біла жорсткою, але продуктивною".
Про це пише видання CNN.
Реклама
Читайте також:
Під час зустрічі сторони обговорили нові деталі мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, ключовими темами стало обмін територіями між Україною та Росією, а також забезпечення гарантій безпеки після завершення війни.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама