Переговоры Украины и США завершены - что известно

Переговоры Украины и США во Флориде завершены — детали
Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 21:58
Срочная новость
Переговоры между украинской и американской делегациями в Майами по завершению войны подошли к концу. Как сообщают источники, встреча "была жесткой, но продуктивной".
Об этом пишет издание CNN.
Реклама
Читайте также:
Во время встречи стороны обсудили новые детали мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. В частности, ключевыми темами стало обмен территориями между Украиной и Россией, а также обеспечение гарантий безопасности после завершения войны.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама