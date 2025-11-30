Переговоры Украины и США завершены - что известно

Срочная новость

Переговоры между украинской и американской делегациями в Майами по завершению войны подошли к концу. Как сообщают источники, встреча "была жесткой, но продуктивной".

Об этом пишет издание CNN.

Реклама

Читайте также:

Во время встречи стороны обсудили новые детали мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. В частности, ключевыми темами стало обмен территориями между Украиной и Россией, а также обеспечение гарантий безопасности после завершения войны.

Новость дополняется...