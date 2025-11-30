Видео
Путин встретится с Уиткоффом — где именно и когда

Путин встретится с Уиткоффом — где именно и когда


Дата публикации 30 ноября 2025 16:28
Путин встретится с Виткоффом - где и когда
Владимир Путин и Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Встреча состоится уже в ближайшие дни.

Об этом заявил российским СМИ представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также:

Встреча Путина и Уиткоффа

Как сообщили в Кремле, Уиткофф должен прибыть с визитом в Москву уже 4-5 декабря. Встреча состоится до официального визита Путина в Индию.

Отметим, что сегодня, 30 ноября, во Флориде начались переговоры между Украиной и США. Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым встретилась с госсекретарем США Марко Рубио, спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Кроме того, издание The Wall Street Journal раскрыло, как посланник Путина пытался повлиять на Уиткоффа во время визита в США.

россия США владимир путин переговоры встреча Стив Виткофф
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
