Головна Новини дня Від Арктики до Марса — як посланець Путіна спокушав Віткоффа

Від Арктики до Марса — як посланець Путіна спокушав Віткоффа

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 05:46
Посланець Путіна спокушав Віткоффа шаленими проєктами — що пропонував
Представник Путіна Дмитрієв та спецпредставник Трампа Віткофф. Фото: Reuters

Представник РФ Кирило Дмитрієв під час переговорів із командою Дональда Трампа, які стосувалися завершення війни в Україні, активно просував ідею майбутніх економічних вигод від двосторонньої співпраці. Дмитрієв переконував спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера у пріоритетності американських компаній у відбудові України та "піднятті" російської економіки.

Таку інформацію з поважних джерел отримало видання The Wall Street Journal.

Читайте також:

Від Арктики до Марса та 300 млрд доларів активів

За даними джерел WSJ, обговорення під час зустрічей американських та російських перемовників, зокрема на останній зустрічі в Маямі у жовтні, виходили далеко за межі російсько-української війни.

Російський посланець Кирило Дмитрієв просував кілька ідей, спрямованих на створення "країни щедрих можливостей" для США:

  • заморожені активи: Дмитрієв просував ідею, щоб 300 млрд доларів заморожених у Європі російських активів були використані американськими компаніями для "американсько-російських інвестиційних проєктів і очолюваної США відбудови України";
  • бізнес-пріоритет: Росія хотіла б приходу передусім американських інвестицій, а не європейських, оскільки європейські лідери "наговорили багато нісенітниці";
  • спільні проєкти: Йшлося про спільне дослідження покладів цінних мінералів в Арктиці, а також навіть про спільну місію на Марс за участю компанії SpaceX.

Сам Стів Віткофф у спілкуванні з WSJ прямо зазначав, що "Росія має велетенські ресурси й велетенські території" і з надією говорив про потенційне майбутнє партнерство.

"Якщо ми зробимо усе це, усі будуть процвітати й будуть у це залучені (...), то це природним чином буде запобіжником від нових конфліктів там", — сказав спецпосланець Трампа.

Стратегія Кремля: "обійти" апарат нацбезпеки США

Західні посадовці з безпекового сектору вважають, що для Кремля ці перемовини у Маямі стали "кульмінацією" стратегії, мета якої — "обійти" традиційний апарат США з нацбезпеки. Метою було переконати Трампа, Віткоффа і Кушнера розглядати Росію не як суперника і військову загрозу, а як "країну щедрих можливостей".

Цей підхід, схоже, "спрацював" на Віткоффа і Кушнера, які, будучи бізнесменами, "поділяють погляди Трампа, що кордони менш важливі за бізнес".

У публікації також повторюється припущення, що першу чернетку "мирного плану" з 28 пунктів значною мірою сформував саме Дмитрієв. Водночас, автори публікації зазначають, що залишається питанням, чи Путін застосував цей підхід в інтересах завершення війни, чи як "трюк, щоб загравати з США, тим часом затягуючи конфлікт".

Нагадаємо, раніше видання повідомляло про те, що російський диктатор Володимир Путін переконав Дональда Трампа не передавати Україні Tomahawk.

Зазначимо, що вже сьогодні, 30 листопада, у Флориді мають відбутися переговори між Україною та США щодо пунктів мирної угоди.

переговори Дональд Трамп війна в Україні мирний план Стів Віткофф
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
