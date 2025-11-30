Посланець Путіна спокушав Віткоффа шаленими проєктами — що пропонував

Від Арктики до Марса — як посланець Путіна спокушав Віткоффа
Представник РФ Кирило Дмитрієв під час переговорів із командою Дональда Трампа, які стосувалися завершення війни в Україні, активно просував ідею майбутніх економічних вигод від двосторонньої співпраці. Дмитрієв переконував спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера у пріоритетності американських компаній у відбудові України та "піднятті" російської економіки.
Таку інформацію з поважних джерел отримало видання The Wall Street Journal.
Від Арктики до Марса та 300 млрд доларів активів
За даними джерел WSJ, обговорення під час зустрічей американських та російських перемовників, зокрема на останній зустрічі в Маямі у жовтні, виходили далеко за межі російсько-української війни.
Російський посланець Кирило Дмитрієв просував кілька ідей, спрямованих на створення "країни щедрих можливостей" для США:
- заморожені активи: Дмитрієв просував ідею, щоб 300 млрд доларів заморожених у Європі російських активів були використані американськими компаніями для "американсько-російських інвестиційних проєктів і очолюваної США відбудови України";
- бізнес-пріоритет: Росія хотіла б приходу передусім американських інвестицій, а не європейських, оскільки європейські лідери "наговорили багато нісенітниці";
- спільні проєкти: Йшлося про спільне дослідження покладів цінних мінералів в Арктиці, а також навіть про спільну місію на Марс за участю компанії SpaceX.
Сам Стів Віткофф у спілкуванні з WSJ прямо зазначав, що "Росія має велетенські ресурси й велетенські території" і з надією говорив про потенційне майбутнє партнерство.
"Якщо ми зробимо усе це, усі будуть процвітати й будуть у це залучені (...), то це природним чином буде запобіжником від нових конфліктів там", — сказав спецпосланець Трампа.
Стратегія Кремля: "обійти" апарат нацбезпеки США
Західні посадовці з безпекового сектору вважають, що для Кремля ці перемовини у Маямі стали "кульмінацією" стратегії, мета якої — "обійти" традиційний апарат США з нацбезпеки. Метою було переконати Трампа, Віткоффа і Кушнера розглядати Росію не як суперника і військову загрозу, а як "країну щедрих можливостей".
Цей підхід, схоже, "спрацював" на Віткоффа і Кушнера, які, будучи бізнесменами, "поділяють погляди Трампа, що кордони менш важливі за бізнес".
У публікації також повторюється припущення, що першу чернетку "мирного плану" з 28 пунктів значною мірою сформував саме Дмитрієв. Водночас, автори публікації зазначають, що залишається питанням, чи Путін застосував цей підхід в інтересах завершення війни, чи як "трюк, щоб загравати з США, тим часом затягуючи конфлікт".
Нагадаємо, раніше видання повідомляло про те, що російський диктатор Володимир Путін переконав Дональда Трампа не передавати Україні Tomahawk.
Зазначимо, що вже сьогодні, 30 листопада, у Флориді мають відбутися переговори між Україною та США щодо пунктів мирної угоди.
