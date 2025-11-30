Посланник Путина соблазнял Уиткоффа безумными проектами — что предлагал

Представитель Путина Дмитриев и спецпредставитель Трампа Уиткофф. Фото: Reuters

Представитель РФ Кирилл Дмитриев во время переговоров с командой Дональда Трампа, которые касались завершения войны в Украине, активно продвигал идею будущих экономических выгод от двустороннего сотрудничества. Дмитриев убеждал спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в приоритетности американских компаний в восстановлении Украины и "поднятии" российской экономики.

Такую информацию из уважаемых источников получило издание The Wall Street Journal.

Реклама

Читайте также:

От Арктики до Марса и 300 млрд долларов активов

По данным источников WSJ, обсуждения во время встреч американских и российских переговорщиков, в частности на последней встрече в Майами в октябре, выходили далеко за пределы российско-украинской войны.

Российский посланник Кирилл Дмитриев продвигал несколько идей, направленных на создание "страны щедрых возможностей" для США:

замороженные активы: Дмитриев продвигал идею, чтобы 300 млрд долларов замороженных в Европе российских активов были использованы американскими компаниями для "американо-российских инвестиционных проектов и возглавляемого США восстановления Украины";

бизнес-приоритет: Россия хотела бы прихода прежде всего американских инвестиций, а не европейских, поскольку европейские лидеры "наговорили много ерунды";

совместные проекты: Речь шла о совместном исследовании залежей ценных минералов в Арктике, а также даже о совместной миссии на Марс с участием компании SpaceX.

Сам Стив Уиткофф в общении с WSJ прямо отмечал, что "Россия имеет огромные ресурсы и огромные территории" и с надеждой говорил о потенциальном будущем партнерстве.

"Если мы сделаем все это, все будут процветать и будут в это вовлечены (...), то это естественным образом будет предохранителем от новых конфликтов там", — сказал спецпосланник Трампа.

Стратегия Кремля: "обойти" аппарат нацбезопасности США

Западные чиновники из сектора безопасности считают, что для Кремля эти переговоры в Майами стали "кульминацией" стратегии, цель которой - "обойти" традиционный аппарат США по нацбезопасности. Целью было убедить Трампа, Уиткоффа и Кушнера рассматривать Россию не как соперника и военную угрозу, а как "страну щедрых возможностей".

Этот подход, похоже, "сработал" на Уиткоффа и Кушнера, которые, будучи бизнесменами, "разделяют взгляды Трампа, что границы менее важны, чем бизнес".

В публикации также повторяется предположение, что первый черновик "мирного плана" из 28 пунктов в значительной степени сформировал именно Дмитриев. В то же время, авторы публикации отмечают, что остается вопросом, применил ли Путин этот подход в интересах завершения войны, или как "трюк, чтобы заигрывать с США, тем временем затягивая конфликт".

Напомним, ранее издание сообщало о том, что российский диктатор Владимир Путин убедил Дональда Трампа не передавать Украине Tomahawk.

Отметим, что уже сегодня, 30 ноября, во Флориде должны состояться переговоры между Украиной и США по пунктам мирного соглашения.