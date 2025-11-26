Володимир Путін. Фото: Reuters

Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому, який відбувся 17 жовтня, відбулися закулісні перемовини. Саме вони вплинули на рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як дзвінок Путіна вплинув на постачання зброї Україні

Саме телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним стала ключовим фактором, що переконав американського лідера не передавати ці ракети.

За даними американських посадовців, Трамп ще раніше сумнівався через обмежені запаси Tomahawk у США. Проте попередження Путіна 16 жовтня про те, що постачання ракет "загострить війну та зашкодить відносинам США й Росії", остаточно змінило позицію президента.

Як стало відомо з опублікованих Bloomberg стенограм, радник Трампа Віткофф порадив своєму російському колезі Ушакову організувати цей дзвінок ще до зустрічі Зеленського в Білому домі. Крім того, він рекомендував привітати Трампа та сказати, що "містер Трамп — справжній миротворець".

Витік цих матеріалів викликав різку реакцію деяких американських республіканців. Конгресмен Браян Фіцпатрік назвав ситуацію серйозною проблемою і підкреслив, що "ці безглузді вистави та таємні зустрічі мають припинитися". Конгресмен Дон Бейкон заявив, що Віткоффа слід усунути, додаючи: "Віткофф поводиться так, ніби сидить на російській зарплаті. Уся ця історія — провал і пляма на нашій країні".

Нагадаємо, стенограм Bloomberg показала, що 28 пунктів мирного плану, які США представили України, ймовірно, були підготовлені помічниками диктатора Путіна.

Раніше ми публікували пункти мирного плану, який США пропонують Україні.