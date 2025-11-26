Видео
Главная Новости дня Путин убедил Трампа не передавать Киеву ракеты Tomahawk — WSJ

Путин убедил Трампа не передавать Киеву ракеты Tomahawk — WSJ

Дата публикации 26 ноября 2025 17:10
обновлено: 17:17
Как звонок Путина повлиял на поставки оружия Украине
Владимир Путин. Фото: Reuters

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, который состоялся 17 октября, состоялись закулисные переговоры. Именно они повлияли на решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как звонок Путина повлиял на поставки оружия Украине

Именно телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным стал ключевым фактором, убедившим американского лидера не передавать эти ракеты.

По данным американских чиновников, Трамп еще раньше сомневался из-за ограниченных запасов Tomahawk в США. Однако предупреждение Путина 16 октября о том, что поставки ракет "обострит войну и повредит отношениям США и России", окончательно изменило позицию президента.

Как стало известно из опубликованных Bloomberg стенограмм, советник Трампа Уиткофф посоветовал своему российскому коллеге Ушакову организовать этот звонок еще до встречи Зеленского в Белом доме. Кроме того, он рекомендовал поздравить Трампа и сказать, что "мистер Трамп — настоящий миротворец".

Утечка этих материалов вызвала резкую реакцию некоторых американских республиканцев. Конгрессмен Брайан Фицпатрик назвал ситуацию серьезной проблемой и подчеркнул, что "эти бессмысленные представления и тайные встречи должны прекратиться". Конгрессмен Дон Бейкон заявил, что Уиткоффа следует отстранить, добавляя: "Уиткофф ведет себя так, будто сидит на российской зарплате. Вся эта история — провал и пятно на нашей стране".

Напомним, стенограмма Bloomberg показала, что 28 пунктов мирного плана, которые США представили Украине, вероятно, были подготовлены помощниками диктатора Путина.

Ранее мы публиковали пункты мирного плана, который США предлагают Украине.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
