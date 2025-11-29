Переговори України та США — коли та де відбудеться зустріч делегацій

Переговори України і США — де та коли відбудеться зустріч
США готуються до ключової зустрічі з делегацією від України у Флориді. Уже в неділю, 30 листопада, там мають відбутися переговори між представниками адміністрації Дональда Трампа та українською командою.
Про це розповів Reuters неназваний високопоставлений американський чиновник.
Переговори між Україною та США
Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проведуть переговори з українською делегацією у неділю у Флориді.
Деталі порядку денного зустрічі наразі не розголошуються, однак очікується обговорення подальших кроків у межах американського мирного плану та підтримки України.
Зустріч у Флориді стане продовженням перемовин, що раніше розпочалися у Женеві, та може визначити подальші дипломатичні кроки на тлі спроб пришвидшити завершення війни.
Як стало відомо раніше, президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. Очолить її секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
Також повідомлялося, що українська команда вже вирушила до Сполучених Штатів.
