Переговоры Украины и США — когда и где состоится встреча делегаций

Рустем Умеров. Фото: МОУ

США готовятся к ключевой встрече с делегацией от Украины во Флориде. Уже в воскресенье, 30 ноября, там должны состояться переговоры между представителями администрации Дональда Трампа и украинской командой.

Об этом рассказал Reuters неназванный высокопоставленный американский чиновник.

Переговоры между Украиной и США

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проведут переговоры с украинской делегацией в воскресенье во Флориде.

Детали повестки дня встречи пока не разглашаются, однако ожидается обсуждение дальнейших шагов в рамках американского мирного плана и поддержки Украины.

Встреча во Флориде станет продолжением переговоров, которые ранее начались в Женеве, и может определить дальнейшие дипломатические шаги на фоне попыток ускорить завершение войны.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации. Возглавит ее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Также сообщалось, что украинская команда уже отправилась в Соединенные Штаты.