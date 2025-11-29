Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переговоры Украины и США — где и когда состоится встреча

Переговоры Украины и США — где и когда состоится встреча

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 21:59
Переговоры Украины и США — когда и где состоится встреча делегаций
Рустем Умеров. Фото: МОУ

США готовятся к ключевой встрече с делегацией от Украины во Флориде. Уже в воскресенье, 30 ноября, там должны состояться переговоры между представителями администрации Дональда Трампа и украинской командой.

Об этом рассказал Reuters неназванный высокопоставленный американский чиновник.

Реклама
Читайте также:

Переговоры между Украиной и США

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проведут переговоры с украинской делегацией в воскресенье во Флориде.

Детали повестки дня встречи пока не разглашаются, однако ожидается обсуждение дальнейших шагов в рамках американского мирного плана и поддержки Украины.

Встреча во Флориде станет продолжением переговоров, которые ранее начались в Женеве, и может определить дальнейшие дипломатические шаги на фоне попыток ускорить завершение войны.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации. Возглавит ее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Также сообщалось, что украинская команда уже отправилась в Соединенные Штаты.

США Украина война в Украине мирный план мирные переговоры
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации