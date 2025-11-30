Путін зустрінеться з Віткоффом — де та коли

Володимир Путін і Стів Віткофф. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Зустріч відбудеться вже найближчими днями.

Про це заявив російським ЗМІ речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зустріч Путіна та Віткоффа

Як повідомили у Кремля, Віткофф має прибути із візитом до Москви вже 4-5 грудня. Зустріч відбудеться до офіційного візиту Путіна до Індії.

Зазначимо, що сьогодні, 30 листопада, у Флориді розпочалися переговори між Україною та США. Українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим зустрілася із держсекретарем США Марко Рубіо, спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Крім того, видання The Wall Street Journal розкрило, як посланець Путіна намагався вплинути на Віткоффа під час візиту до США.