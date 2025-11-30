Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін зустрінеться з Віткоффом — де саме та коли

Путін зустрінеться з Віткоффом — де саме та коли

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 16:28
Путін зустрінеться з Віткоффом — де та коли
Володимир Путін і Стів Віткофф. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Зустріч відбудеться вже найближчими днями.

Про це заявив російським ЗМІ речник Кремля Дмитро Пєсков.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Путіна та Віткоффа

Як повідомили у Кремля, Віткофф має прибути із візитом до Москви вже 4-5 грудня. Зустріч відбудеться до офіційного візиту Путіна до Індії.

Зазначимо, що сьогодні, 30 листопада, у Флориді розпочалися переговори між Україною та США. Українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим зустрілася із держсекретарем США Марко Рубіо, спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Крім того, видання The Wall Street Journal розкрило, як посланець Путіна намагався вплинути на Віткоффа під час візиту до США.

росія США володимир путін переговори зустріч Стів Віткофф
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації