Головна Новини дня Умєров оцінив перші результати переговорів у США

Умєров оцінив перші результати переговорів у США

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 22:05
Переговори у США — Умєров оцінив результат зустрічі
Термінова новина

Секретар РНБО Рустем Умєров оцінив перші результати переговорів української та американської делегацій у Флориді. Він заявив, що зустріч "була продуктивною та успішною".

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

"Наша мета — процвітаюча і сильна Україна. Ми обговорили всі важливі для України питання. І США надали нам величезну підтримку", — заявив секретар РНБО журналістам.

Він додав, що зустріч стала продовженням успіху попередніх переговорів США і України в Женеві.

Новина доповнюється...

Рустем Умєров
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
