Переговори у США — Умєров оцінив результат зустрічі

Умєров оцінив перші результати переговорів у США
Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 22:05
Термінова новина
Секретар РНБО Рустем Умєров оцінив перші результати переговорів української та американської делегацій у Флориді. Він заявив, що зустріч "була продуктивною та успішною".
Про це повідомляє CNN.
Реклама
Читайте також:
"Наша мета — процвітаюча і сильна Україна. Ми обговорили всі важливі для України питання. І США надали нам величезну підтримку", — заявив секретар РНБО журналістам.
Він додав, що зустріч стала продовженням успіху попередніх переговорів США і України в Женеві.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама