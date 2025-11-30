Переговори у США — Умєров оцінив результат зустрічі

Термінова новина

Секретар РНБО Рустем Умєров оцінив перші результати переговорів української та американської делегацій у Флориді. Він заявив, що зустріч "була продуктивною та успішною".

Про це повідомляє CNN.

"Наша мета — процвітаюча і сильна Україна. Ми обговорили всі важливі для України питання. І США надали нам величезну підтримку", — заявив секретар РНБО журналістам.

Він додав, що зустріч стала продовженням успіху попередніх переговорів США і України в Женеві.

