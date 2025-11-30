Переговоры в США - Умеров оценил результат встречи

Срочная новость

Секретарь СНБО Рустем Умеров оценил первые результаты переговоров украинской и американской делегаций во Флориде. Он заявил, что встреча "была продуктивной и успешной".

Об этом сообщает CNN.

"Наша цель - процветающая и сильная Украина. Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США оказали нам огромную поддержку", — заявил секретарь СНБО журналистам.

Он добавил, что встреча стала продолжением успеха предыдущих переговоров США и Украины в Женеве.

Новость дополняется...