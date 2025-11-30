Переговоры в США - Умеров оценил результат встречи

Умеров оценил первые результаты переговоров в США
Дата публикации 30 ноября 2025 22:05
Срочная новость
Секретарь СНБО Рустем Умеров оценил первые результаты переговоров украинской и американской делегаций во Флориде. Он заявил, что встреча "была продуктивной и успешной".
Об этом сообщает CNN.
"Наша цель - процветающая и сильная Украина. Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США оказали нам огромную поддержку", — заявил секретарь СНБО журналистам.
Он добавил, что встреча стала продолжением успеха предыдущих переговоров США и Украины в Женеве.
Новость дополняется...
