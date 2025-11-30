Зеленский отреагировал на доклад Умерова — что заявил о переговорах в США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад секретаря СНБО о результатах недавней встречи в Майами, где обсуждался мирный план США. Глава государства отметил конструктивный характер разговора, который был направлен на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем официальном Телеграмм-канале.

Реклама

Читайте также:

Благодарность Трампу и его команде

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: Скриншот

Владимир Зеленский высоко оценил интенсивность усилий администрации США по поиску путей завершения войны.

"Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины. Благодарен Америке, команде президента Трампа и президенту лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны", — отметил президент.

Таким образом, украинская сторона подтвердила готовность продолжать работу над мирным планом США, несмотря на имеющиеся разногласия по некоторым ключевым вопросам, о которых ранее сообщали СМИ.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров после переговоров в США связался с Владимиром Зеленским, чтобы доложить о результатах переговоров. Он заявил, что безопасность, суверенитет и надежный мир в Украине разделяются американской стороной.

Стало известно и об оценке переговоров со стороны первого заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы. Он удивил неожиданной реакцией на "сенсационные" заголовки СМИ о результате встречи.