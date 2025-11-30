Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский рассказал об итогах переговоров по докладу Умерова

Зеленский рассказал об итогах переговоров по докладу Умерова

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 23:42
Зеленский отреагировал на доклад Умерова — что заявил о переговорах в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад секретаря СНБО о результатах недавней встречи в Майами, где обсуждался мирный план США. Глава государства отметил конструктивный характер разговора, который был направлен на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем официальном Телеграмм-канале.

Реклама
Читайте также:

Благодарность Трампу и его команде

Зеленский рассказал об итогах переговоров по докладу Умерова - фото 1
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: Скриншот

Владимир Зеленский высоко оценил интенсивность усилий администрации США по поиску путей завершения войны.

"Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины. Благодарен Америке, команде президента Трампа и президенту лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны", — отметил президент.

Таким образом, украинская сторона подтвердила готовность продолжать работу над мирным планом США, несмотря на имеющиеся разногласия по некоторым ключевым вопросам, о которых ранее сообщали СМИ.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров после переговоров в США связался с Владимиром Зеленским, чтобы доложить о результатах переговоров. Он заявил, что безопасность, суверенитет и надежный мир в Украине разделяются американской стороной.

Стало известно и об оценке переговоров со стороны первого заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы. Он удивил неожиданной реакцией на "сенсационные" заголовки СМИ о результате встречи.

Владимир Зеленский США война в Украине Рустем Умеров мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации