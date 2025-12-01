Зеленський зустрівся з Макроном — деталі розмови

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Найбільше уваги приділили переговорам заради закінчення війни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Підсумки зустрічі Зеленського і Макрона

Зеленський розповів, що розмова з Емманюелем Макроном тривала кілька годин. За цей час вони встигли оцінити багато деталей. За його словами, найбільше уваги — переговорам заради закінчення війни та гарантіям безпеки.

"Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також. Дякую!" — сказав президент.

Нагадаємо, 1 грудня Зеленський і Перша леді прибули до Франції. Президент проведе низку важливих дипломатичних подій і зустрічей.

Лідери планували поговорити та обмінятися думками щодо умов справедливого і сталого миру. Окрім того, лідери торкнуться питання гарантій безпеки для України у межах "коаліції рішучих".