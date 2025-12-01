Зеленський зустрівся з Макроном — деталі розмови

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Макроном
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Найбільше уваги приділили переговорам заради закінчення війни.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Підсумки зустрічі Зеленського і Макрона
Зеленський розповів, що розмова з Емманюелем Макроном тривала кілька годин. За цей час вони встигли оцінити багато деталей. За його словами, найбільше уваги — переговорам заради закінчення війни та гарантіям безпеки.
"Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також. Дякую!" — сказав президент.
Нагадаємо, 1 грудня Зеленський і Перша леді прибули до Франції. Президент проведе низку важливих дипломатичних подій і зустрічей.
Лідери планували поговорити та обмінятися думками щодо умов справедливого і сталого миру. Окрім того, лідери торкнуться питання гарантій безпеки для України у межах "коаліції рішучих".
