Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл детали встречи с Макроном

Зеленский раскрыл детали встречи с Макроном

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 15:52
Зеленский встретился с Макроном — детали разговора
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Больше всего внимания уделили переговорам ради окончания войны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Итоги встречи Зеленского и Макрона

Зеленский рассказал, что разговор с Эмманюэлем Макроном длился несколько часов. За это время они успели оценить много деталей. По его словам, больше всего внимания — переговорам ради окончания войны и гарантиям безопасности.

"Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами также. Спасибо!" — сказал президент.

Напомним, 1 декабря Зеленский и Первая леди прибыли во Францию. Президент проведет ряд важных дипломатических событий и встреч.

Лидеры планировали поговорить и обменяться мнениями об условиях справедливого и устойчивого мира. Кроме того, лидеры коснутся вопроса гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных".

Владимир Зеленский Франция переговоры Эммануэль Макрон война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации