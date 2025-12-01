Зеленский встретился с Макроном — детали разговора

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Больше всего внимания уделили переговорам ради окончания войны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Итоги встречи Зеленского и Макрона

Зеленский рассказал, что разговор с Эмманюэлем Макроном длился несколько часов. За это время они успели оценить много деталей. По его словам, больше всего внимания — переговорам ради окончания войны и гарантиям безопасности.

"Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами также. Спасибо!" — сказал президент.

Напомним, 1 декабря Зеленский и Первая леди прибыли во Францию. Президент проведет ряд важных дипломатических событий и встреч.

Лидеры планировали поговорить и обменяться мнениями об условиях справедливого и устойчивого мира. Кроме того, лидеры коснутся вопроса гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных".