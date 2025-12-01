Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с Макроном в Париже — видео

Зеленский встретился с Макроном в Париже — видео

Дата публикации 1 декабря 2025 12:15
Зеленский с визитом во Франции — встретился с Макроном
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря прибыл с визитом во Францию. Там он встретился с лидером страны Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Le Figaro.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Макроном

Зеленский уже прибыл на встречу с Макроном в Елисейском дворце. Ранее СМИ сообщали, что у лидеров запланирован диалог в формате с глазу на глаз.

Известно, что президенты планируют поговорить и обменяться мнениями об условиях справедливого и устойчивого мира, в продолжение дискуссий в Женеве. Так стороны обратят внимание на американский план и тесную координацию с европейскими партнёрами.

Кроме того, лидеры коснутся вопроса гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных".

Уже после встречи в формате тет-а-тет запланированы пресс-конференция и осмотр Зеленским производственных мощностей французского авиакосмического предприятия Dasssault Aviation.

Напомним, ранее Макрон сделал заявления относительно давления на Россию и гарантий безопасности для Украины. По его словам, страны создадут рабочую группу.

Кроме того, президент Франции сообщил, что после подписания мирного плана в Украине планируют развернуть "силы сдерживания". Они будут вне линии фронта.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
