Зеленский с визитом во Франции — встретился с Макроном

Зеленский встретился с Макроном в Париже — видео
Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря прибыл с визитом во Францию. Там он встретился с лидером страны Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает Le Figaro.
Встреча Зеленского с Макроном
Зеленский уже прибыл на встречу с Макроном в Елисейском дворце. Ранее СМИ сообщали, что у лидеров запланирован диалог в формате с глазу на глаз.
Известно, что президенты планируют поговорить и обменяться мнениями об условиях справедливого и устойчивого мира, в продолжение дискуссий в Женеве. Так стороны обратят внимание на американский план и тесную координацию с европейскими партнёрами.
Кроме того, лидеры коснутся вопроса гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных".
Уже после встречи в формате тет-а-тет запланированы пресс-конференция и осмотр Зеленским производственных мощностей французского авиакосмического предприятия Dasssault Aviation.
Напомним, ранее Макрон сделал заявления относительно давления на Россию и гарантий безопасности для Украины. По его словам, страны создадут рабочую группу.
Кроме того, президент Франции сообщил, что после подписания мирного плана в Украине планируют развернуть "силы сдерживания". Они будут вне линии фронта.
