Зеленський з візитом у Франції — зустрівся з Макроном

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня прибув з візитом до Франції. Там він зустрівся з лідером країни Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Le Figaro.

Зустріч Зеленського з Макроном

Зеленський вже прибув на зустріч з Макроном у Єлисейському палаці. Раніше ЗМІ повідомляли, що в лідерів запланований діалог у форматі віч-на-віч.

Відомо, що президенти планують поговорити та обмінятися думками щодо умов справедливого і стало миру, у продовження дискусій у Женеві. Так сторони звернуть увагу на американський план та тісну координацію з європейськими партнерами.

Окрім того, лідери торкнуться питання гарантій безпеки для України у межах "коаліції рішучих".

Вже після зустрічі у форматі тет-а-тет заплановані пресконференція та огляд Зеленським виробничих потужностей французького авіакосмічного підприємства Dasssault Aviation.

Нагадаємо, раніше Макрон зробив заяви щодо тиску на Росію та гарантій безпеки для України. За його словами, країни створять робочу групу.

Крім того, президент Франції повідомив, що після підписання мирного плану в Україні планують розгорнути "сили стримування". Вони будуть поза лінією фронту