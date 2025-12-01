Відео
Головна Новини дня Макрон назвав перешкоду для миру в Україні

Макрон назвав перешкоду для миру в Україні

Дата публікації: 1 грудня 2025 17:45
Обстріли України — Макрон зробив заяву про удари Росії
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: ОПУ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що удари Росії по Україні — це наруга над правом. За його словами, постійні обстріли є перешкодою для миру.

Про це Емманюель Макрон сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським 1 грудня. 

Читайте також:

Реакція Макрона на обстріли України

Макрон засудив чергові атаки Росії по цивільному населенню, наголосивши, що вони призводять до "дуже тяжких, нестерпних втрат".

"Удари РФ — це наруга над правом і перешкода до миру", — сказав французький лідер. 

За його словами, такими ударами РФ лише поглиблює свою агресію та щодня порушує основоположні норми людяності й міжнародного права.

Нагадаємо, 1 грудня український президент разом із першою леді прибули з офіційним візитом у Франції.

Крім того, сьогодні Зеленський і Макрон провели розмову з Умєровим і Віткоффом. Вони обговорили результат переговорів у Флориді.

Володимир Зеленський Емманюель Макрон обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
