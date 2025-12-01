Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Макрон сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 17:50
Гарантии безопасности для Украины — Макрон сделал заявление после встречи с Зеленским
Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о залоге безопасности для Украины после завершения войны. Он подчеркнул, что любые гарантии должны формироваться только при непосредственном участии украинской стороны.

Об этом Макрон заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в понедельник, 1 декабря.

Реклама
Читайте также:

Макрон высказался о гарантиях безопасности для Украины

Французский президент заявил, что вопросы гарантий безопасности для Украины не могут решаться без самой украинской стороны. По его словам, участие Киева является ключевым, ведь именно на украинской территории идет война, и именно украинцы должны определять рамки будущей безопасности.

"Это их территория, и также, если за столом сидят представители "коалиции желающих". Поскольку они также выступают в роли гарантов, и поскольку речь идет о безопасности Европы", — сказал президент Франции.

Отметим, также Эмманюэль Макрон озвучил главное препятствие для Украины, которое мешает достичь мира.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский раскрыл детали встречи с французским коллегой.

Эммануэль Макрон Украина война в Украине мирные переговоры гарантии безопасности
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации