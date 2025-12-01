Гарантии безопасности для Украины — Макрон сделал заявление после встречи с Зеленским

Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о залоге безопасности для Украины после завершения войны. Он подчеркнул, что любые гарантии должны формироваться только при непосредственном участии украинской стороны.

Об этом Макрон заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в понедельник, 1 декабря.

Реклама

Читайте также:

Макрон высказался о гарантиях безопасности для Украины

Французский президент заявил, что вопросы гарантий безопасности для Украины не могут решаться без самой украинской стороны. По его словам, участие Киева является ключевым, ведь именно на украинской территории идет война, и именно украинцы должны определять рамки будущей безопасности.

"Это их территория, и также, если за столом сидят представители "коалиции желающих". Поскольку они также выступают в роли гарантов, и поскольку речь идет о безопасности Европы", — сказал президент Франции.

Отметим, также Эмманюэль Макрон озвучил главное препятствие для Украины, которое мешает достичь мира.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский раскрыл детали встречи с французским коллегой.