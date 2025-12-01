Гарантії безпеки для України — Макрон зробив заяву після зустрічі з Зеленським

Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон висловився про запоруку безпеки для Україні після завершення війни. Він наголосив, що будь-які гарантії повинні формуватися лише за безпосередньої участі української сторони.

Про це Макрон заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок, 1 грудня.

Макрон висловився про гарантії безпеки для України

Французький президент заявив, що питання гарантій безпеки для України не можуть вирішуватися без самої української сторони. За його словами, участь Києва є ключовою, адже саме на українській території триває війна, і саме українці мають визначати рамки майбутньої безпеки.

"Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники "коаліції охочих". Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи", — сказав президент Франції.

