Головна Новини дня Макрон зробив заяву про гарантії безпеки для України

Макрон зробив заяву про гарантії безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 17:50
Гарантії безпеки для України — Макрон зробив заяву після зустрічі з Зеленським
Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон висловився про запоруку безпеки для Україні після завершення війни. Він наголосив, що будь-які гарантії повинні формуватися лише за безпосередньої участі української сторони.

Про це Макрон заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок, 1 грудня.

Читайте також:

Макрон висловився про гарантії безпеки для України

Французький президент заявив, що питання гарантій безпеки для України не можуть вирішуватися без самої української сторони. За його словами, участь Києва є ключовою, адже саме на українській території триває війна, і саме українці мають визначати рамки майбутньої безпеки.

"Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники "коаліції охочих". Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи", — сказав президент Франції.

Зазначимо, також Емманюель Макрон озвучив головну перешкоду для України, яка заважає досягнути миру.

Крім того, раніше Володимир Зеленський розкрив деталі зустрічі із французьким колегою.

Емманюель Макрон Україна війна в Україні мирні переговори гарантії безпеки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
