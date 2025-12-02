Відео
Головна Новини дня Стів Віткофф прибув до Москви з новим мирним планом

Стів Віткофф прибув до Москви з новим мирним планом

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 14:03
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви
Кортеж зі Стівом Віткоффом у Москві. REUTERS/Anastasia Barashkova

В Росію до Москви у вівторок, 2 грудня, прибув спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.Зустрічати американського представника в аеропорту "Внуково" виїхав один із високих кремлівських посадовців Кирило Дмитрієв.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Стів Віткофф прибув до Москви 2 грудня 

До складу делегації також увійшов зять президента США Джаред Кушнер, який останніми місяцями неодноразово долучався до переговорів щодо припинення війни.

У Кремлі очікують, що Віткофф і Кушнер прибудуть на зустріч із Володимиром Путіним у вівторок, де буде представлено скоригований варіант американського мирного плану. 

Новий проєкт документа став результатом кількох етапів консультацій із представниками України — спершу в Женеві, згодом у Флориді.

Тим часом на тлі підготовки до переговорів, російські ЗМІ поширили повідомлення про те, що Володимир Путін нібито відвідав один із командних пунктів, де йому нібито доповіли про "взяття Покровська і Вовчанська", однак OSINT-аналітики та в ЗСУ ці твердження не підтвердили.

Нагадаємо, вчора, 1 листопада, Володимир Зеленський заявив, що у мирному плані скоригували умови щодо територіальних питань. За словами глави держави угода стала "кращою". Того ж дня Зеленський повідомив, що провів переговори з партнерами України та Стівом Віткоффом

володимир путін переговори Москва Росія мирний план Стів Віткофф
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
