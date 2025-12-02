Трамп відправляє Кушнера і Віткоффа на переговори до Москви

Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поспішає досягти реалізації свого мирного плану та залучає для цього суперечливі фігури дипломатів із свого найближчого оточення. У центр делікатної місії, яка вирушає до Росії, щоб просувати мирну угоду з Україною – люди які раніше вже брали участь у вирішенні міжнародних конфліктів.

Про це пише американське видання CNN.

У центр делікатної місії — Віткофф та Кушнер

Дональд Трамп відправив двох своїх найвідоміших дипломатів до Росії. Це його колишній діловий партнер, спеціальний посланник Стів Віткофф, та зять Джаред Кушнер. Жоден з них не був затверджений законодавцями в Сенаті як переговорник. Віткофф та Кушнер та зустрінуться з російським диктатором Володимиром Путіним у вівторок. Вони працюватимуть над тим, щоб Путін погодився на припинення розв'язаної ним війни в Україні.

Останні зусилля Трампа щодо мирного плану підкреслюють його нетрадиційний та суперечливий підхід до дипломатії. Це, зокрема, особисті зустрічі під керівництвом Віткоффа, Кушнера, міністра армії Дена Дрісколла та державного секретаря Марко Рубіо.

Протягом свого другого терміну Трамп звертався до вузького кола ділових партнерів та довірених союзників, щоб успішно досягати мирних угод у війнах. Віткофф і Кушнер були ключовими посередниками в угоді про припинення вогню, досягнутій між Ізраїлем і ХАМАС. Саме тому, за словами представників адміністрації Трампа, їх назначили перемовниками у процесі зупинки війни, яку веде Росія проти України.

Нагадаємо, що речниця Білого дому Керолайн Левітт оптимістично оцінила просування мирного плану щодо України.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив: питання щодо територій делегації на перемовинах обговорювали понад шість годин, завдяки чому мирна угода стала набагато кращою.