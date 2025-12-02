Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп выбрал противоречивый подход в мирных переговорах — CNN

Трамп выбрал противоречивый подход в мирных переговорах — CNN

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 07:46
Трамп отправляет Кушнера и Уиткоффа на переговоры в Москву
Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп спешит достичь реализации своего мирного плана и привлекает для этого противоречивые фигуры дипломатов из своего ближайшего окружения. В центр деликатной миссии, которая отправляется в Россию, чтобы продвигать мирное соглашение с Украиной — люди, которые ранее уже участвовали в решении международных конфликтов.

Об этом пишет американское издание CNN.

Реклама
Читайте также:

В центр деликатной миссии — Уиткофф и Кушнер

Дональд Трамп отправил двух своих самых известных дипломатов в Россию. Это его бывший деловой партнер, специальный посланник Стив Уиткофф, и зять Джаред Кушнер. Ни один из них не был утвержден законодателями в Сенате как переговорщик. Уиткофф и Кушнер и встретятся с российским диктатором Владимиром Путиным во вторник. Они будут работать над тем, чтобы Путин согласился на прекращение развязанной им войны в Украине.

Последние усилия Трампа по мирному плану подчеркивают его нетрадиционный и противоречивый подход к дипломатии. Это, в частности, личные встречи под руководством Уиткоффа, Кушнера, министра армии Дэна Дрисколла и государственного секретаря Марко Рубио.

В течение своего второго срока Трамп обращался к узкому кругу деловых партнеров и доверенных союзников, чтобы успешно достигать мирных соглашений в войнах. Уиткофф и Кушнер были ключевыми посредниками в соглашении о прекращении огня, достигнутом между Израилем и ХАМАС. Именно поэтому, по словам представителей администрации Трампа, их назначили переговорщиками в процессе остановки войны, которую ведет Россия против Украины.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт оптимистично оценила продвижение мирного плана по Украине.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил: вопрос о территориях делегации на переговорах обсуждали более шести часов, благодаря чему мирное соглашение стало намного лучше.

Дональд Трамп Россия мирный план мирные переговоры Стив Виткофф
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации