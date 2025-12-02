Трамп отправляет Кушнера и Уиткоффа на переговоры в Москву

Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп спешит достичь реализации своего мирного плана и привлекает для этого противоречивые фигуры дипломатов из своего ближайшего окружения. В центр деликатной миссии, которая отправляется в Россию, чтобы продвигать мирное соглашение с Украиной — люди, которые ранее уже участвовали в решении международных конфликтов.

Об этом пишет американское издание CNN.

В центр деликатной миссии — Уиткофф и Кушнер

Дональд Трамп отправил двух своих самых известных дипломатов в Россию. Это его бывший деловой партнер, специальный посланник Стив Уиткофф, и зять Джаред Кушнер. Ни один из них не был утвержден законодателями в Сенате как переговорщик. Уиткофф и Кушнер и встретятся с российским диктатором Владимиром Путиным во вторник. Они будут работать над тем, чтобы Путин согласился на прекращение развязанной им войны в Украине.

Последние усилия Трампа по мирному плану подчеркивают его нетрадиционный и противоречивый подход к дипломатии. Это, в частности, личные встречи под руководством Уиткоффа, Кушнера, министра армии Дэна Дрисколла и государственного секретаря Марко Рубио.

В течение своего второго срока Трамп обращался к узкому кругу деловых партнеров и доверенных союзников, чтобы успешно достигать мирных соглашений в войнах. Уиткофф и Кушнер были ключевыми посредниками в соглашении о прекращении огня, достигнутом между Израилем и ХАМАС. Именно поэтому, по словам представителей администрации Трампа, их назначили переговорщиками в процессе остановки войны, которую ведет Россия против Украины.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт оптимистично оценила продвижение мирного плана по Украине.

