Левитт заявила, что администрация Трампа оптимистично настроена относительно мирного процесса по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация Трампа "очень оптимистично" настроена относительно мирного процесса по Украине. В частности, вчера были очень хорошие переговоры с украинской стороной, а теперь спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправился в РФ, чтобы продолжить их.

Что сказали у Трампа относительно мирного процесса по Украине

"Администрация настроена очень оптимистично. Вся команда президента, включая спецпосланника Уиткоффа, госсекретаря Рубио, вице-президента, самого президента и министра Гегсета, так упорно работали над этим, и все они действительно хотят, чтобы эта война закончилась. И поэтому буквально вчера они имели очень хорошие переговоры с украинцами во Флориде, а теперь спецпосланник Уиткофф направляется в Россию", — сказала Левитт.

Также пресс-секретарь Белого дома отметила, что администрация Трампа занимается "челночной дипломатией" и с каждой из сторон разговаривает "на равных". В США настроены, что война в Украине наконец будет закончена.

"Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были очень хорошо согласованы, но что касается деталей, пусть переговорщики ведут переговоры. Но мы чувствуем себя достаточно хорошо и надеемся, что эта война наконец закончится", — резюмировала пресс-секретарь администрации Трампа.

Мирный план США

Напомним, несколько недель назад США представили новый план завершения войны в Украине. Он имел 28 пунктов, но эти положения были более выгодными России, чем нашей стране.

В связи с этим делегации США и Украины провели уже по меньшей мере две встречи, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

В понедельник, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на второй встрече во Флориде, 30 ноября, территориальные вопросы в мирном плане обсуждались более 6 часов. По словам главы государства, сейчас соглашение стало намного лучше.

Также мы писали, что по словам главного дипломата ЕС Каи Каллас, текущая неделя может стать решающей для продвижения мирных переговоров по установлению мира в Украине.