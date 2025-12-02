Левітт заявила, що адміністрація Трампа оптимістично налаштована щодо мирного процесу по Україні

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Трампа "дуже оптимістично" налаштована щодо мирного процесу по Україні. Зокрема, вчора були дуже хороші перемовини з українською стороною, а тепер спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушив до РФ, щоб продовжити їх.

Що сказали у Трампа щодо мирного процесу по Україні

"Адміністрація налаштована дуже оптимістично. Уся команда президента, включно з спецпосланцем Віткоффом, держсекретарем Рубіо, віцепрезидентом, самим президентом і міністром Гегсетом, так наполегливо працювали над цим, і всі вони справді хочуть, щоб ця війна закінчилася. І тому буквально вчора вони мали дуже хороші перемовин з українцями у Флориді, а тепер спецпосланник Віткофф прямує до Росії", — сказала Левітт.

Також речниця Білого дому зазначила, що адміністрація Трампа займається "човниковою дипломатією" і з кожною із сторін розмовляє "на рівних". У США налаштовані, що війна в Україні нарешті буде закінчена.

"Ми виклали пункти на папері. Ці пункти були дуже добре узгоджені, але що стосується деталей, нехай переговорники ведуть перемовини. Але ми почуваємося досить добре і сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", — резюмувала прессекретарка адміністрації Трампа.

Мирний план США

Нагадаємо, кілька тижнів тому США представили новий план завершення війни в Україні. Він мав 28 пунктів, але ці положення були більш вигідними Росії, ніж нашій країні.

У зв'язку з цим делегації США та України провели вже щонайменше дві зустрічі, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

У понеділок, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський розповів, що на другій зустрічі у Флориді, 30 листопада, територіальні питання у мирному плані обговорювалися понад 6 годин. За словами глави держави, зараз угода стала набагато кращою.

Також ми писали, що за словами головної дипломатки ЄС Каї Каллас, поточний тиждень може стати вирішальним для просування мирних перемовин щодо встановлення миру в Україні.