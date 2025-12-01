Кая Каллас прогнозує вирішальний тиждень для мирних перемовин щодо України

Кая Каллас. Фото ілюстративне: Reuters

Головна дипломатка ЄС вважає, що поточний тиждень може стати вирішальним для просування мирних перемовин щодо встановлення миру в Україні. Кая Каллас зазначила, що продуктивний процес у цьому напрямку можливий, попри складний перебіг переговорів щодо мирного плану у Сполучених Штатах.

Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів оборони, передає "Європейська правда" у понеділок, 1 грудня.

Реклама

Читайте також:

Знаковий тиждень для мирних перемовин

Перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів оборони Кая Каллас заявила: саме цей тиждень стане вирішальним для подальшого просування мирних перемовин щодо України. Чиновниця зазначила, що хід мирних перговорів у Сполучених штатах є результативним, хоча і дуже непростим. При цьому фінальний вигляд мирної угоди поки ще не залишається невідомим.

"Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Учора ми чули, що переговори в Америці були важкими, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів, але сьогодні я буду розмовляти з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ України", — зазначила Каллас.

У засіданні прийме участь міністр оборони України Денис Шмигаль. Міністри оборони обговорять такі проблеми, як посилення військової підтримки України. Як повідомила Каллас, засідання буде містити два основних кейса — це забезпечення обороноздатності Києва і максимізація військового потенціалу Європи на тлі очевидних загроз.

"Очевидно, що Росія не хоче миру, і тому ми повинні зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона була готова захищати себе в цей дуже, дуже складний час", — наголошує Каллас.

Нагадаємо, що Каллас вже висловлювала позицію ЄС щодо мирного плану США. Вона вважає, що жодна мирна ініціатива не спрацює без припинення російської агресії та дотримання принципів справедливості.

Раніше ми також інформували, що Каллас висловлювала жорстку позицію щодо обмеження російського військового потенціалу, хоча Кремль вочевидь не піде на такий крок.