Эта неделя может стать решающей для мирных переговоров — Каллас

Эта неделя может стать решающей для мирных переговоров — Каллас

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 14:59
Кая Каллас прогнозирует решающую неделю для мирных переговоров по Украине
Кайя Каллас. Фото иллюстративное: Reuters

Главный дипломат ЕС считает, что текущая неделя может стать решающей для продвижения мирных переговоров по установлению мира в Украине. Кая Каллас отметила, что продуктивный процесс в этом направлении возможен, несмотря на сложный ход переговоров по мирному плану в Соединенных Штатах.

Об этом она заявила перед заседанием Совета ЕС на уровне министров обороны, передает "Европейская правда" в понедельник, 1 декабря.

Реклама
Читайте также:

Знаковая неделя для мирных переговоров

Перед заседанием Совета ЕС на уровне министров обороны Кая Каллас заявила: именно эта неделя станет решающей для дальнейшего продвижения мирных переговоров по Украине. Чиновница отметила, что ход мирных переговоров в Соединенных штатах является результативным, хотя и очень непростым. При этом финальный вид мирного соглашения пока еще не остается неизвестным.

"Это может быть решающая неделя для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но сегодня я буду разговаривать с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины", — отметила Каллас.

В заседании примет участие министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Министры обороны обсудят такие проблемы, как усиление военной поддержки Украины. Как сообщила Каллас, заседание будет содержать два основных кейса — это обеспечение обороноспособности Киева и максимизация военного потенциала Европы на фоне очевидных угроз. 

"Очевидно, что Россия не хочет мира, и поэтому мы должны сделать Украину как можно сильнее, чтобы она была готова защищать себя в это очень, очень сложное время", — отмечает Каллас.

Напомним, что Каллас уже высказывала позицию ЕС относительно мирного плана США. Она считает, что ни одна мирная инициатива не сработает без прекращения российской агрессии и соблюдения принципов справедливости.

Ранее мы также информировали, что Каллас выражала жесткую позицию по ограничению российского военного потенциала, хотя Кремль явно не пойдет на такой шаг.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
