Каллас призвала ограничить армию РФ для достижения мира в Украине

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 20:00
обновлено: 20:00
Российскую армию надо ограничить - Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что для установления длительного мира в Украине необходимо ограничить возможности российской армии и ее военный бюджет. По ее словам, первым шагом к завершению войны должно стать немедленное прекращение огня, однако пока нет никаких признаков того, что Москва готова к такому шагу.

Об этом она заявила во время брифинга в среду, 26 ноября.

Читайте также:

Российскую армию надо ограничить

Каллас подчеркнула, что распространенное убеждение о якобы неизбежном проигрыше Украины является ошибочным. Она подчеркнула, что Киеву необходимо предоставлять еще больше военной и финансовой помощи, а против России — вводить дополнительные санкции.

"Если бы Россия могла завоевать Украину военным путем, она уже сделала бы это. Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому будет пытаться договориться об этом. Внимание должно быть на том, что должен сделать агрессор — Россия, а не на том, что должна пожертвовать жертва — Украина", — заявила она.

По словам Каллас, Европа должна сосредоточиться на том, чтобы сделать новую агрессию России невозможной в будущем.

"Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, надо ограничить российскую армию и их военный бюджет. Если агрессия окупится, это станет приглашением применить ее снова — и не только в Украине", — предупредила дипломат.

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не входит санкции против РФ лишь для того, чтобы об этом сказать. Наоборот, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы они работали.

При этом Рубио сообщил журналистам, что у США фактически не осталось возможностей для ведения новых санкций против РФ.

санкции против России Европейский союз санкции война в Украине Кайя Каллас
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
