Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що для встановлення тривалого миру в Україні необхідно обмежити можливості російської армії та її військовий бюджет. За її словами, першим кроком до завершення війни має стати негайне припинення вогню, однак наразі немає жодних ознак того, що Москва готова до такого кроку.

Про це вона заявила під час брифінгу у середу, 26 листопада.

Російську армію треба обмежити

Каллас підкреслила, що поширене переконання про нібито неминучий програш України є хибним. Вона наголосила, що Києву необхідно надавати ще більше військової та фінансової допомоги, а проти Росії — запроваджувати додаткові санкції.

"Якби Росія могла завоювати Україну військовим шляхом, вона вже зробила б це. Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому намагатиметься домовитися про це. Увага має бути на тому, що має зробити агресор — Росія, а не на тому, що має пожертвувати жертва — Україна", — заявила вона.

За словами Каллас, Європа повинна зосередитися на тому, щоб зробити нову агресію Росії неможливою в майбутньому.

"Якщо ми хочемо запобігти продовженню цієї війни, треба обмежити російську армію та їхній військовий бюджет. Якщо агресія окупиться, це стане запрошенням застосувати її знову — і не лише в Україні", — попередила дипломатка.

Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не вводить санкції проти РФ лише для того, щоб про це сказати. Навпаки, Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб вони працювали.

При цьому Рубіо повідомив журналістам, що у США фактично не залишилося можливостей для ведення нових санкцій проти РФ.