Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву

Кортеж со Стивом Уиткоффом в Москве. REUTERS/Anastasia Barashkova

В Россию в Москву во вторник, 2 декабря, прибыл специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Встречать американского представителя в аэропорту "Внуково" выехал один из высоких кремлевских чиновников Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Стив Уиткофф прибыл в Москву 2 декабря

В состав делегации также вошел зять президента США Джаред Кушнер, который в последние месяцы неоднократно участвовал в переговорах о прекращении войны.

В Кремле ожидают, что Уиткофф и Кушнер прибудут на встречу с Владимиром Путиным во вторник, где будет представлен скорректированный вариант американского мирного плана.

Новый проект документа стал результатом нескольких этапов консультаций с представителями Украины — сначала в Женеве, затем во Флориде.

Между тем на фоне подготовки к переговорам, российские СМИ распространили сообщение о том, что Владимир Путин якобы посетил один из командных пунктов, где ему якобы доложили о "взятии Покровска и Волчанска", однако OSINT-аналитики и в ВСУ эти утверждения не подтвердили.

Напомним, вчера, 1 ноября, Владимир Зеленский заявил, что в мирном плане скорректировали условия по территориальным вопросам. По словам главы государства соглашение стало "лучше". В тот же день Зеленский сообщил, что провел переговоры с партнерами Украины и Стивом Уиткоффом.