Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стив Уиткофф прибыл в Москву с новым мирным планом

Стив Уиткофф прибыл в Москву с новым мирным планом

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 14:03
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву
Кортеж со Стивом Уиткоффом в Москве. REUTERS/Anastasia Barashkova

В Россию в Москву во вторник, 2 декабря, прибыл специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Встречать американского представителя в аэропорту "Внуково" выехал один из высоких кремлевских чиновников Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Стив Уиткофф прибыл в Москву 2 декабря

В состав делегации также вошел зять президента США Джаред Кушнер, который в последние месяцы неоднократно участвовал в переговорах о прекращении войны.

В Кремле ожидают, что Уиткофф и Кушнер прибудут на встречу с Владимиром Путиным во вторник, где будет представлен скорректированный вариант американского мирного плана.

Новый проект документа стал результатом нескольких этапов консультаций с представителями Украины — сначала в Женеве, затем во Флориде.

Между тем на фоне подготовки к переговорам, российские СМИ распространили сообщение о том, что Владимир Путин якобы посетил один из командных пунктов, где ему якобы доложили о "взятии Покровска и Волчанска", однако OSINT-аналитики и в ВСУ эти утверждения не подтвердили.

Напомним, вчера, 1 ноября, Владимир Зеленский заявил, что в мирном плане скорректировали условия по территориальным вопросам. По словам главы государства соглашение стало "лучше". В тот же день Зеленский сообщил, что провел переговоры с партнерами Украины и Стивом Уиткоффом.

владимир путин переговоры Москва Россия мирный план Стив Виткофф
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации