Новый мирный план содержит 20 пунктов - Зеленский раскрыл детали

Зеленский сообщил, сколько пунктов содержит новый мирный план

Дата публикации 2 декабря 2025 16:21
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ирландию 2 декабря раскрыл детали нового мирного плана по завершению войны. Глава государства сообщил, что обновленная версия документа содержит 20 пунктов вместо 28, которые были предложены президентом США Дональдом Трампом.

По словам президента, новые пункты были согласованы во время переговоров в Женеве, а позже доработаны во время встречи украинской делегации с американскими коллегами в Майами, Флорида.

Новость дополняется...

Автор:
Мария Коробова
Автор:
Мария Коробова
