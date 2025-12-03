Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переговоры Путина и Уиткоффа по Украине — главные итоги

Переговоры Путина и Уиткоффа по Украине — главные итоги

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 01:01
Путин и Уиткофф обсудили мирный план Трампа по Украине - что известно
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS

Во вторник, 2 декабря, между главой Кремля Владимиром Путиным и спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером — состоялись переговоры о мирном плане США для Украины. По итогам встречи компромиссы пока не найдены, но стороны продолжат работать.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, который тоже участвовал во встрече, сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Ушаков и переговорах Путина и американской делегации по Украине

По словам Ушакова, переговоры Путина и представителей Трампа длились 5 часов и были содержательными и конструктивными.

"Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, а есть часов. То есть была возможность обстоятельно обслудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению... долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", — заявил помощник главы Кремля.

Однако есть и ряд других тезисов от Ушакова. В частности:

  • Россия с чем-то готова согласиться по мирному плану США. Что-то вызвало критику. Но дискуссия была полезной;
  • компромиссы пока не найдены не были, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется. Встреча будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на пути "урегулирования";
  • Стороны обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Россия и США видят "огромные перспективы для взаимодействия";
  • на встрече в Кремля обсуждались несколько вариантов по "урегулированию" (окончанию войны) в Украине;
  • Москва получила еще 4 документа помимо изначального плана Трампа по Украине из 28 пунктов;
  • обе стороны подтвердили готовность продолжать работу над долгосрочным мирным урегулированием в Украине;
  • обсуждались территориальные вопросы, которые Москва считает ключевыми для решения кризиса;
  • Путину передали привет от Трампа, в ответ Путин передал свой привет и "важные политические сигналы";
  • дальнейшие контакты будут продолжаться на уровней помощников и представителей обеих сторон;
  • Россия и США договорились, что 65 будут разглашать суть переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле.

Напомним, что 2 декабря Уиткофф прибыл в Москву с уже новым мирным планом. Новый проект документа стал результатом нескольких этапов консультаций с представителями Украины.

Также мы писали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, обновленный мирный план состоит из 20 пунктов вместо 28.

владимир путин Кремль война в Украине мирный план мирные переговоры Стив Виткофф
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации