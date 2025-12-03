Путин и Уиткофф обсудили мирный план Трампа по Украине - что известно

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS

Во вторник, 2 декабря, между главой Кремля Владимиром Путиным и спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером — состоялись переговоры о мирном плане США для Украины. По итогам встречи компромиссы пока не найдены, но стороны продолжат работать.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, который тоже участвовал во встрече, сообщают росСМИ.

Что сказал Ушаков и переговорах Путина и американской делегации по Украине

По словам Ушакова, переговоры Путина и представителей Трампа длились 5 часов и были содержательными и конструктивными.

"Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, а есть часов. То есть была возможность обстоятельно обслудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению... долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", — заявил помощник главы Кремля.

Однако есть и ряд других тезисов от Ушакова. В частности:

Россия с чем-то готова согласиться по мирному плану США. Что-то вызвало критику. Но дискуссия была полезной;

компромиссы пока не найдены не были, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется. Встреча будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на пути "урегулирования";

Стороны обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Россия и США видят "огромные перспективы для взаимодействия";

на встрече в Кремля обсуждались несколько вариантов по "урегулированию" (окончанию войны) в Украине;

Москва получила еще 4 документа помимо изначального плана Трампа по Украине из 28 пунктов;

обе стороны подтвердили готовность продолжать работу над долгосрочным мирным урегулированием в Украине;

обсуждались территориальные вопросы, которые Москва считает ключевыми для решения кризиса;

Путину передали привет от Трампа, в ответ Путин передал свой привет и "важные политические сигналы";

дальнейшие контакты будут продолжаться на уровней помощников и представителей обеих сторон;

Россия и США договорились, что 65 будут разглашать суть переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле.

Напомним, что 2 декабря Уиткофф прибыл в Москву с уже новым мирным планом. Новый проект документа стал результатом нескольких этапов консультаций с представителями Украины.

Также мы писали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, обновленный мирный план состоит из 20 пунктов вместо 28.