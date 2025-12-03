Лідер США добре оцінив переговори у Москві, але не знає, що Кремль робитиме далі

Трамп не знає, що Кремль робитиме далі — дав оцінку переговорам
Президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів своєї команди з російською стороною щодо мирного плану для України. Лідер США зазначив, що спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер "провели досить непогану зустріч із Путіним".
Про це Трамп заявив у Білому домі під час брифінгу, повідомляє Clash Report.
Трамп про наступні кроки Кремля
Дональд Трамп не уточнив, як саме Кремль відреагує на американський мирний план, але позитивно оцінив прямий контакт своєї команди з російським лідером.
"Я не знаю, що робитиме Кремль, але можу сказати, що Віткофф і Кушнер провели досить непогану зустріч з Путіним", — заявив Трамп.
Глава Білого дому також в тисячний раз повторив свою тезу про те, що повномасштабної війни в Україні вдалося б уникнути, якби він залишався на посаді президента.
"Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося", — сказав Трамп.
Американський лідер вкотре згадав про "сфальсифіковані вибори" у США, які, на його думку, призвели до початку військового конфлікту.
Нагадаємо, 2 грудня у Москві відбулися переговори Росії та представників США. Відомо, що Путін змусив чекати на зустріч близько трьох годин.
Також ми писали ключові заяви, які лунали після переговорів у Кремлі. Зокрема, компромісів поки не знайдено.
Читайте Новини.LIVE!