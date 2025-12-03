Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп не знає, що Кремль робитиме далі — дав оцінку переговорам

Трамп не знає, що Кремль робитиме далі — дав оцінку переговорам

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 23:42
Лідер США добре оцінив переговори у Москві, але не знає, що Кремль робитиме далі
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів своєї команди з російською стороною щодо мирного плану для України. Лідер США зазначив, що спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер "провели досить непогану зустріч із Путіним".

Про це Трамп заявив у Білому домі під час брифінгу, повідомляє Clash Report.

Реклама
Читайте також:

Трамп про наступні кроки Кремля

Дональд Трамп не уточнив, як саме Кремль відреагує на американський мирний план, але позитивно оцінив прямий контакт своєї команди з російським лідером.

"Я не знаю, що робитиме Кремль, але можу сказати, що Віткофф і Кушнер провели досить непогану зустріч з Путіним", — заявив Трамп.

Глава Білого дому також в тисячний раз повторив свою тезу про те, що повномасштабної війни в Україні вдалося б уникнути, якби він залишався на посаді президента.

"Це війна, яку ніколи не слід було починати. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося", — сказав Трамп.

Американський лідер вкотре згадав про "сфальсифіковані вибори" у США, які, на його думку, призвели до початку військового конфлікту.

Нагадаємо, 2 грудня у Москві відбулися переговори Росії та представників США. Відомо, що Путін змусив чекати на зустріч близько трьох годин.

Також ми писали ключові заяви, які лунали після переговорів у Кремлі. Зокрема, компромісів поки не знайдено.

США переговори Дональд Трамп війна в Україні мирний план Стів Віткофф
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації