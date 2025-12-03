Путін змусив спецпосланців США чекати на переговори в Москві

Володимир Путін на зустрічі з американськими представниками. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін змусив представників Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера чекати декілька годин на переговори. В цей час вони прогулялися Москвою та відвідали ресторан.

Про це повідомляє Politico у середу, 3 грудня.

Путін знову змушує чекати на переговори

"Володимир Путін використовував поєднання чарівності, обдуманих зволікань і прямих погроз, щоб показати американським посланцям Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру, яка саме позиція Росії щодо миру з Україною", — йдеться у матеріалі.

Російський диктатор виступив перед пресою на інвестиційному форумі, де звинуватив Європу у зриві мирного процесу. Крім того, Путін натякнув на майбутню ескалацію.

Відомо, що переговори у Кремлі розпочалися майже на три години пізніше. А на відео, яке публікували росіяни, Путін запитав Віткоффа та Кушнера, чи подобається їм Москва.

"Це чудове місто", — відповів спецпосланець США.

Обговорення між Росією та США завершилися після опівночі за місцевим часом.

Згодом радник Путіна з питань зовнішньої політики Кирило Дмитрієв заявив, що зустріч була продуктивною, а помічник російського диктатора Юрій Ушаков також позитивно оцінив переговори, додавши, що багато роботи попереду.

"Ми не далі від миру, це точно", — заявив Ушаков.

За його словами, Путін відзначив "деструктивні дії європейської сторони". Журналісти пояснюють, що це може бути ознакою того, що російський диктатор спробує перекласти провину за будь-яку невдачу в досягненні мирної угоди на Євросоюз.

Нагадаємо, Ушаков повідомив, що переговори Путіна і американських представників тривали пʼять годин.

Раніше російський диктатор заявив, що Європа висуває неприйнятні для Москви пропозиції щодо мирного плану для завершення війни.