Путин заставил спецпосланцев США ждать переговоров в Москве

Российский диктатор Владимир Путин заставил представителей Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ждать несколько часов на переговоры. В это время они прогулялись по Москве и посетили ресторан.

Об этом сообщает Politico в среду, 3 декабря.

Путин снова заставляет ждать переговоров

"Владимир Путин использовал сочетание обаяния, обдуманных проволочек и прямых угроз, чтобы показать американским посланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, какая именно позиция России относительно мира с Украиной", — говорится в материале.

Российский диктатор выступил перед прессой на инвестиционном форуме, где обвинил Европу в срыве мирного процесса. Кроме того, Путин намекнул на будущую эскалацию.

Известно, что переговоры в Кремле начались почти на три часа позже. А на видео, которое публиковали россияне, Путин спросил Виткоффа и Кушнера, нравится ли им Москва.

"Это замечательный город", — ответил спецпосланник США.

Обсуждение между Россией и США завершились после полуночи по местному времени.

Впоследствии советник Путина по вопросам внешней политики Кирилл Дмитриев заявил, что встреча была продуктивной, а помощник российского диктатора Юрий Ушаков также положительно оценил переговоры, добавив, что много работы впереди.

"Мы не дальше от мира, это точно", — заявил Ушаков.

По его словам, Путин отметил "деструктивные действия европейской стороны". Журналисты объясняют, что это может быть признаком того, что российский диктатор попытается переложить вину за любую неудачу в достижении мирного соглашения на Евросоюз.

Напомним, Ушаков сообщил, что переговоры Путина и американских представителей продолжались пять часов.

Ранее российский диктатор заявил, что Европа выдвигает неприемлемые для Москвы предложения по мирному плану для завершения войны.