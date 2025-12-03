Видео
Главная Новости дня Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ждать пару часов на встречу

Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ждать пару часов на встречу

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 10:29
Путин заставил спецпосланцев США ждать переговоров в Москве
Владимир Путин на встрече с американскими представителями. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заставил представителей Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ждать несколько часов на переговоры. В это время они прогулялись по Москве и посетили ресторан.

Об этом сообщает Politico в среду, 3 декабря.

Путин снова заставляет ждать переговоров

"Владимир Путин использовал сочетание обаяния, обдуманных проволочек и прямых угроз, чтобы показать американским посланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, какая именно позиция России относительно мира с Украиной", — говорится в материале.

Российский диктатор выступил перед прессой на инвестиционном форуме, где обвинил Европу в срыве мирного процесса. Кроме того, Путин намекнул на будущую эскалацию.

Известно, что переговоры в Кремле начались почти на три часа позже. А на видео, которое публиковали россияне, Путин спросил Виткоффа и Кушнера, нравится ли им Москва.

"Это замечательный город", — ответил спецпосланник США.

Обсуждение между Россией и США завершились после полуночи по местному времени.

Впоследствии советник Путина по вопросам внешней политики Кирилл Дмитриев заявил, что встреча была продуктивной, а помощник российского диктатора Юрий Ушаков также положительно оценил переговоры, добавив, что много работы впереди.

"Мы не дальше от мира, это точно", — заявил Ушаков.

По его словам, Путин отметил "деструктивные действия европейской стороны". Журналисты объясняют, что это может быть признаком того, что российский диктатор попытается переложить вину за любую неудачу в достижении мирного соглашения на Евросоюз.

Напомним, Ушаков сообщил, что переговоры Путина и американских представителей продолжались пять часов.

Ранее российский диктатор заявил, что Европа выдвигает неприемлемые для Москвы предложения по мирному плану для завершения войны.

США война владимир путин переговоры Россия Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
