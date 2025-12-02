Видео
Европа мешает "мирным усилиям" Трампа — Путин о соглашении

Европа мешает "мирным усилиям" Трампа — Путин о соглашении

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 18:50
Мирный план США — Путин заявил, что предложения Европы неприемлемы
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине. По его словам, она мешает всем "мирным усилиям".

Об этом сообщают росСМИ.

Заявление Путина о мирном плане

Путин заявил, что Европа мешает "мирным усилиям Трампа" и выдвигает неприемлемые предложения. По его словам, Европа до сих пор живет в иллюзиях задания России стратегического поражения.

Российский диктатор подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, однако "если Европа начнет войну — то Россия готова прямо сейчас". При этом он пригрозил, что война РФ с Европой будет отличаться от боевых действий в Украине.

"Россия действует хирургически в Украине, это "не война", а в случае нападения Европы будет иначе", — заявил глава Кремля.

Напомним, 2 декабря Уиткофф прибыл в Москву с новым мирным планом. Новый проект документа стал результатом нескольких этапов консультаций с представителями Украины.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что новая версия соглашения короче предыдущей. План состоит из 20 пунктов вместо 28.

владимир путин Европа война в Украине Россия мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
