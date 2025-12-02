Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Європа заважає "мирним зусиллям" Трампа — Путін про угоду

Європа заважає "мирним зусиллям" Трампа — Путін про угоду

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 18:50
Мирний план США — Путін заявив, що пропозиції Європи неприйнятні
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану щодо України. За його словами, вона заважає усім "мирним зусиллям". 

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Заява Путіна про мирний план

Путін заявив, що Європа заважає "мирним зусиллям Трампа" і висуває неприйнятні пропозиції. За його словами, Європа досі живе в ілюзіях завдання Росії стратегічної поразки.

Російський диктатор наголосив, що РФ не збирається воювати з європейськими країнами, однак "якщо Європа розпочне війну — то Росія готова прямо зараз". При цьому він пригрозив, що війна РФ з Європою буде відрізнятися від бойових дій в Україні.

"Росія діє хірургічно в Україні, це "не війна", а в разі нападу Європи буде інакше", — заявив очільник Кремля.

Нагадаємо, 2 грудня Віткофф прибув до Москви з новим мирним планом. Новий проєкт документа став результатом кількох етапів консультацій із представниками України.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що нова версія угоди коротша за попередню. План складається з 20 пунктів замість 28. 

володимир путін Європа війна в Україні Росія мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації