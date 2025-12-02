Мирний план США — Путін заявив, що пропозиції Європи неприйнятні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану щодо України. За його словами, вона заважає усім "мирним зусиллям".

Про це повідомляють росЗМІ.

Заява Путіна про мирний план

Путін заявив, що Європа заважає "мирним зусиллям Трампа" і висуває неприйнятні пропозиції. За його словами, Європа досі живе в ілюзіях завдання Росії стратегічної поразки.

Російський диктатор наголосив, що РФ не збирається воювати з європейськими країнами, однак "якщо Європа розпочне війну — то Росія готова прямо зараз". При цьому він пригрозив, що війна РФ з Європою буде відрізнятися від бойових дій в Україні.

"Росія діє хірургічно в Україні, це "не війна", а в разі нападу Європи буде інакше", — заявив очільник Кремля.

Нагадаємо, 2 грудня Віткофф прибув до Москви з новим мирним планом. Новий проєкт документа став результатом кількох етапів консультацій із представниками України.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що нова версія угоди коротша за попередню. План складається з 20 пунктів замість 28.