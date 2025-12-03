Видео
Україна
Главная Новости дня Трамп не знает о следующих шагах Кремля — дал оценку переговорам

Трамп не знает о следующих шагах Кремля — дал оценку переговорам

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 23:42
Лидер США хорошо оценил переговоры в Москве, но не знает, что Кремль будет делать дальше
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров своей команды с российской стороной относительно мирного плана для Украины. Лидер США отметил, что спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "провели довольно неплохую встречу с Путиным".

Об этом Трамп заявил в Белом доме во время брифинга, сообщает Clash Report.

Читайте также:

Трамп о следующих шагах Кремля

Дональд Трамп не уточнил, как именно Кремль отреагирует на американский мирный план, но положительно оценил прямой контакт своей команды с российским лидером.

"Я не знаю, что будет делать Кремль, но могу сказать, что Уиткофф и Кушнер провели довольно неплохую встречу с Путиным", — заявил Трамп.

Глава Белого дома также в тысячный раз повторил свой тезис о том, что полномасштабной войны в Украине удалось бы избежать, если бы он оставался на посту президента.

"Это война, которую никогда не следовало начинать. Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не произошло", — сказал Трамп.

Американский лидер в очередной раз вспомнил о "сфальсифицированных выборах" в США, которые, по его мнению, привели к началу военного конфликта.

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры России и представителей США. Известно, что Путин заставил ждать встречи около трех часов.

Также мы писали ключевые заявления, которые звучали после переговоров в Кремле. В частности, компромиссов пока не найдено.

США переговоры Дональд Трамп война в Украине мирный план Стив Виткофф
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
