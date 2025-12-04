Сегодня в Майами Умеров должен встретиться с Уиткоффом и Кушнером — источники AP

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Фото: СНБО

После переговоров в Москве специальные представители Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер должны встретиться для переговоров с представителем Украины. Стала известна дата, когда состоится встреча с председателем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на собственные источники в администрации Трампа.

Встреча Умерова с переговорщиками Трампа

По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, который не имел права комментировать публично и говорил на условиях анонимности, Уиткофф и Кушнер должны встретиться с главным переговорщиком от Украины Рустемом Умеровым в четверг, 4 декабря, в Майами для дальнейших переговоров.

Агентство опросив экспертов и политологов отмечает, что куда пойдут мирные переговоры дальше, в значительной степени зависит от того, решит ли администрация Трампа усилить давление на Россию, или на Украину, чтобы она пошла на уступки.

Ранее Трамп заявил, что Украина и Россия имели шанс договориться об урегулировании войны. Он отметил, что стороны зря этого не сделали и теперь имеют проблемы.

