Розмова Зеленського із Віткоффом та Кушнером — про що домовлялися сторони

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський у суботу провів двогодинну розмову з радниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Під час неї обговорювалися деталі мирного плану — питання територій та гарантії безпеки для України.

Про це повідомила Axios у неділю. 7 грудня.

Обговорення мирного плану

Дзвінок став завершенням триденних "марафонських" за своєю тяглистю переговорів між високопосадовцями США та України в Маямі щодо запропонованого президентом Трампом мирного плану. За даними американського видання Axios, розмова тривала дві години.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Щойно разом із Андрієм Гнатовим та Рустемом Умєровим провели довгу й змістовну телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вдячний за дуже предметну, конструктивну розмову", — повідомив Зеленський у офіційному Telegram-каналі.

Як повідомило джерело Axios, обізнане з перебігом розмови, обговорення питань території було складним. РФ все ще вимагає від України вивести війська з контрольованих нею частин Донбасу. США намагаються розробити нові способи для вирішення цієї проблеми.

Іншим важливим питанням стали гарантії безпеки для України від США. Джерело Axios повідомило, що сторони досягли суттєвого прогресу та наблизилися до формування фінального тексту угоди. Але усе ще потрібно працювати над умовами, щоб обидві країни однаково тлумачили те, чим є гарантії безпеки.

"Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир. Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую Президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин" — додав Зеленський.

Після переговорів у Москві Віткофф та Кушнер мають зустрітись для перемовин з Умєровим — стала відома дата, коли вони відбудуться.