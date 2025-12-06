Відео
Україна
Мирна угода та території — деталі розмови Зеленського з Віткоффом

Мирна угода та території — деталі розмови Зеленського з Віткоффом

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 22:00
З'явилися подробиці розмови Зеленського з Віткоффом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський провів тривалу й змістовну телефонну розмову з представниками команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Згодом стало відомо, що сторони обговорювали потенційну мирну угоду, гарантії безпеки та території.

Про це інформує Axios.

Читайте також:

Подробиці розмови Зеленського з Віткоффом

За інформацією джерела Axios, яке безпосередньо обізнане з ситуацією, Віткофф і Кушнер зібрали інформацію від обох сторін і натиснули на Путіна і Зеленського, щоб вони пішли на поступки, необхідні для досягнення угоди.

Друге джерело зазначило, що обговорення території було складним: Росія все ще вимагає від України вивести війська, але США намагаються розробити нові ідеї для розв'язання цього питання.

Другий ключовий блок розмови — гарантії безпеки США для України. За словами джерел, у цьому напрямку досягнуто значного прогресу, хоча різні трактування деталей угоди ще треба узгодити.

Відомо, що подальші переговори й зустрічі з Віткоффом та Кушнером очікуються пізніше цього тижня.

Нагадаємо, що 6 грудня Зеленський також провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.

Крім того, сьогодні глава держави виступив на військовому молитовному сніданку.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
