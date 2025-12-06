Відео
Зеленський провів розмову з Віткоффом — подробиці

Зеленський провів розмову з Віткоффом — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 18:29
Зеленський поговорив з Віткоффом — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

"Щойно разом із з Андрієм Гнатовим та Рустемом Умєровим провели довгу й змістовну телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вдячний за дуже предметну, конструктивну розмову".  
 
Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому.  
 
Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир. Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую Президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин.  
 
Чекаю Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом. Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови. Дякую! 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський США переговори війна в Україні дипломатія Стів Віткофф
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
