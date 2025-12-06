Зеленський із Рютте обмінялись оцінками дипломатичної ситуації із преговорами з США

Зеленський поінформував Рютте про переговори із США
Дата публікації: 6 грудня 2025 13:28
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram
Президент України Володимир Зеленський обговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте хід переговорів у Сполучених Штатах щодо мирного плану. Рютте привітав наших військових з Днем Збройних Сил України.
Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 6 грудня.
Зеленський та Рютте: дипломатичний аналіз ситуації
